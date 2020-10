Ostia, preso il piromane dei cassonetti: fermato mentre era alla ricerca di “nuovi obiettivi” (FOTO) (Di domenica 11 ottobre 2020) I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 42enne romano, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di aver appiccato il fuoco, nella nottata del 2 ottobre scorso, a quattro cassonetti per la raccolta dei rifiuti, posizionati nelle vie limitrofe al centralissimo Lungomare Paolo Toscanelli. Dalla visione delle telecamere, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, ricostruendo la sequenza degli incendi avvenuti, in rapida successione, in via della Pineta di Ostia, corso Regina Maria Pia, via del Parco e Lungomare Toscanelli. Il 42enne, che nel frattempo si era reso irreperibile, è stato rintracciato dai Carabinieri dopo alcune ore dai fatti, mentre si aggirava ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 ottobre 2020) I Carabinieri della Compagnia di Romahanno eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 42enne romano, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di aver appiccato il fuoco, nella nottata del 2 ottobre scorso, a quattroper la raccolta dei rifiuti, posizionati nelle vie limitrofe al centralissimo Lungomare Paolo Toscanelli. Dvisione delle telecamere, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, ricostruendo la sequenza degli incendi avvenuti, in rapida successione, in via della Pineta di, corso Regina Maria Pia, via del Parco e Lungomare Toscanelli. Il 42enne, che nel frattempo si era reso irreperibile, è stato rintracciato dai Carabinieri dopo alcune ore dai fatti,si aggirava ...

CorriereCitta : Ostia, preso il piromane dei cassonetti: fermato mentre era alla ricerca di “nuovi obiettivi” (FOTO) - Blob1605 : @Artibani1 Sarei senz'altro competente dato che ho preso bus, metro e trenini (di Ostia) per 37 anni ma no, grazie! Preferisco vivere...???? - MartinaFiorenza : @ffrandyy Ti dico solo che a Roma ho preso un pullman e non so come sono arrivata ad Ostia - nicemoreau : Oggi ho preso l'ostia e mi stavo affogando Direi che dopo questo il mesaggio è chiaro - secsisimbol : @quartapresenza L’hanno preso in bocca ? Intendo l’ostia -