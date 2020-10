Oms, record di nuovi casi nel mondo, 383mila in 24 ore (Di domenica 11 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 11 OTT - Terzo record consecutivo di nuovi casi di coronavirus a livello globale. L'Organizzazione mondiale della sanità, Oms, riporta sul suo sito che nella giornata di ieri sono stati ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 11 OTT - Terzoconsecutivo didi coronavirus a livello globale. L'Organizzazione mondiale della sanità, Oms, riporta sul suo sito che nella giornata di ieri sono stati ...

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Terzo record consecutivo di nuovi casi di coronavirus a livello globale. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) riporta sul suo sito che nella giornata di ieri sono stati ...

Il numero dei contagi in 24 ore ha toccato un nuovo record: secondo le ultime stime dell’Oms ieri è salito a 383.359. Anche in Italia i contagi continuano a salire: l’ultimo bilancio giornaliero è di ...

