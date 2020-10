Obbligo di mascherina anche per chi fa attività motoria all’aperto. Di Maio: “Vaccino entro l’anno” (Di domenica 11 ottobre 2020) Tornano inevitabilmente ad inasprirsi le misure per evitare in più possibile il proliferare di nuovi positivi al Covid-19: dopo le prime avvisaglie di qualche giorno fa, il governo attraverso il Viminale ha optato per l’Obbligo di mascherina anche per chi pratica l’attività all’aria aperta. Comunicazione da parte della circolare La Circolare di ieri sabato 10 ottobre, firmata dal capo di Gabinetto Bruno Frattesi tra le altre informative presenta il seguente testo “esenta dall’Obbligo di utilizzo solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’Obbligo in questione”, creando di fatto una distinzione rispetto al testo di qualche giorno fa, precisamente risalente al 7 ... Leggi su giornal (Di domenica 11 ottobre 2020) Tornano inevitabilmente ad inasprirsi le misure per evitare in più possibile il proliferare di nuovi positivi al Covid-19: dopo le prime avvisaglie di qualche giorno fa, il governo attraverso il Viminale ha optato per l’diper chi pratica l’attività all’aria aperta. Comunicazione da parte della circolare La Circolare di ieri sabato 10 ottobre, firmata dal capo di Gabinetto Bruno Frattesi tra le altre informative presenta il seguente testo “esenta dall’di utilizzo solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella, non esonerata, invece, dall’in questione”, creando di fatto una distinzione rispetto al testo di qualche giorno fa, precisamente risalente al 7 ...

