Nuovo Dpcm, si studiano nuove norme anti-contagio: le ipotesi (Di domenica 11 ottobre 2020) In attesa della pubblicazione di un Nuovo Dpcm, si studinano nuove norme anti-contagio. Andiamo a vedere tutte le ipotesi che trapelahno dal Governo. Nella giornata di ieri un Nuovo vertice si è riunito a Palazzo Chigi, per studiare le nuove norme anti-contagio. La riunione è durata oltre tre ore, con il premier Giuseppe Conte che … L'articolo proviene da .

