Nuovi sbarchi a Lampedusa, oltre 400 migranti in poche ore (Di domenica 11 ottobre 2020) Foto da “la Repubblica”Continuano i Nuovi sbarchi a Lampedusa. Da mezzanotte fino all’alba, sono sbarcate 11 barche, per un totale di 219 tunisini. Già ieri erano arrivate nell’isola altre 15 imbarcazioni con un numero totale complessivo di 433 migranti a bordo. Sono stati tutti portati all’hotspot contrada Imbriacola per i controlli sanitari e per la verifica delle identità. Oggi è atteso a Lampedusa lo sbarco della nave quarantena Azzurra. Dopo i risultati dei tamponi, gli immigrati verranno subito imbarcati. Salvini e Meloni sui Nuovi sbarchi a Lampedusa Per il leader della Lega Matteo Salvini “Lampedusa è sotto assedio, ne hanno parlato al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 ottobre 2020) Foto da “la Repubblica”Continuano i. Da mezzanotte fino all’alba, sono sbarcate 11 barche, per un totale di 219 tunisini. Già ieri erano arrivate nell’isola altre 15 imbarcazioni con un numero totale complessivo di 433a bordo. Sono stati tutti portati all’hotspot contrada Imbriacola per i controlli sanitari e per la verifica delle identità. Oggi è atteso alo sbarco della nave quarantena Azzurra. Dopo i risultati dei tamponi, gli immigrati verranno subito imbarcati. Salvini e Meloni suiPer il leader della Lega Matteo Salvini “è sotto assedio, ne hanno parlato al ...

LegaSalvini : ?? #Salvini: Giulia Bongiorno con la consueta grande chiarezza, vale la pena ascoltare e diffondere. P.s. Oggi decin… - cri11 : RT @luigivanti: Altri 11 sbarchi, con nuovi 211 migranti arrivati. In poco più di 24h arrivate quasi 800 persone. Il problema non è’ che n… - CastigamattU : RT @luigivanti: Altri 11 sbarchi, con nuovi 211 migranti arrivati. In poco più di 24h arrivate quasi 800 persone. Il problema non è’ che n… - teresa3345 : RT @luigivanti: Altri 11 sbarchi, con nuovi 211 migranti arrivati. In poco più di 24h arrivate quasi 800 persone. Il problema non è’ che n… - alfanor48 : RT @luigivanti: Altri 11 sbarchi, con nuovi 211 migranti arrivati. In poco più di 24h arrivate quasi 800 persone. Il problema non è’ che n… -