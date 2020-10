Nuove regole processi civili fino al 31 ottobre: quali sono? (Di domenica 11 ottobre 2020) Le udienze a distanza continueranno anche nei prossimi mesi: l’emergenza coronavirus ha infatti spinto all’utilizzo delle Nuove tecnologie per un periodo di tempo prolungato, a tutela della salute di chi lavora nel settore giustizia e di chi come cittadino è, a vario titolo, coinvolto in questioni giudiziarie. Facciamo allora il punto sulle regole dei processi civili fino al 31 ottobre, sulla scorta delle più recenti novità normative in merito. Se ti interessa saperne di più su quando cambiare avvocato e come farlo nei processi, e i costi, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Si tratta di fatto di una estensione nel tempo delle misure introdotte in via sperimentale per lo svolgimento dei ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 11 ottobre 2020) Le udienze a distanza continueranno anche nei prossimi mesi: l’emergenza coronavirus ha infatti spinto all’utilizzo delletecnologie per un periodo di tempo prolungato, a tutela della salute di chi lavora nel settore giustizia e di chi come cittadino è, a vario titolo, coinvolto in questioni giudiziarie. Facciamo allora il punto sulledeial 31, sulla scorta delle più recenti novità normative in merito. Se ti interessa saperne di più su quando cambiare avvocato e come farlo nei, e i costi, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Si tratta di fatto di una estensione nel tempo delle misure introdotte in via sperimentale per lo svolgimento dei ...

RaiTre : L’Italia tiene e trema. Abbiamo ancora negli occhi i morti senza un abbraccio i funerali senza un saluto. Non dobbi… - ilpost : Da oggi la mascherina va indossata anche all'aperto, a meno che non siate completamente da soli. Ma in ufficio rest… - AroundJuventus : @guiruo Ha ragione. È doveroso che si cambi e che si adatti il protocollo a questa nuova epoca. L'importante è che… - m_aartina : Essere bravi, studiare, impegnarsi è davvero fondamentale per raggiungere i propri traguardi, ma una volta arrivata… - ClaSpagnuolo : @QSVS_Official Accostare la storia dei passaporti (che tra l'altro coinvolse ben 7 società, non fu 'un'esclusiva' d… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove regole Coronavirus, cosa si può fare e cosa no con le nuove regole varate dal Governo, dalla mascherina alla app Immuni Il Sole 24 ORE Meno movida? Scelta dolorosa a tempo limitato

L’Italia non sarà di nuovo imbalsamata col lockdown ... alle superiori con mille paletti se poi fuori dalle aule se ne infischiano (non tutti) delle regole. Va peggio per i proprietari dei locali. Per ...

Covid, nuovo Dpcm: stop a feste private e calcetto. Locali chiusi alle 24, ai banchetti massimo 30 persone

Le regole nel nuovo decreto in arrivo forse già lunedì riguarderanno per la prima volta anche le riunioni organizzate nelle case. L'ipotesi di stop per calcetto e sport di contatto amatoriali. Ma anch ...

L’Italia non sarà di nuovo imbalsamata col lockdown ... alle superiori con mille paletti se poi fuori dalle aule se ne infischiano (non tutti) delle regole. Va peggio per i proprietari dei locali. Per ...Le regole nel nuovo decreto in arrivo forse già lunedì riguarderanno per la prima volta anche le riunioni organizzate nelle case. L'ipotesi di stop per calcetto e sport di contatto amatoriali. Ma anch ...