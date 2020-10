Nuova gamma Xiaomi in arrivo? Redmi note 10 già rivelata

Leggi su giornal

(Di domenica 11 ottobre 2020)negli ultimi anni ha trovato grande riscontro anche nel nostro paese, dopo l’ottimo rapporto qualità-prezzo di gran parte dei propri dispositivi (sopratutto smartphone, ma non solo), e sembra voler continuare con una politica di prezzi aggressiva vista anche una concorrenza sempre più folta sopratutto da altri brand cinesi (Oppo e derivati su tutti).10 in? Secondo alcune indiscrezioni raccolte dal leaker Digital Chat Station, attraverso Twitter sarebbero già in fase di lancio i nuovi smartphone che faranno parte della famiglia10 del noto brand asiatico, a pochi mesi dall’uscita della serie 9. Secondo questi rumors, accompagnati anche da una fotografia, il design dovrebbe essere derivato da quello del POCO F2 e parzialmente dal X3 NFC, ...