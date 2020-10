Norvegia | Haaland da urlo | tripletta contro la Romania – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 ottobre 2020)is a cannon. 3 goals tonight against. Disaster. Absolute disaster for our National Team. pic.twitter.com/WK7iPOXZVs — Emanuel Roşu (@Emishor) October 11, 2020ancora protagonista in nazionale:dain Nations League duranteErlingsi è riscattato in nazionale dopo l’esclusione dai prossimi Europei, contribuendo alla vittoria dellalain Nations League. L’attaccante del Borussia Dortmund ha realizzato unadache non ha lasciato scampo agli avversari. Leggi su Calcionews24.com