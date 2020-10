«Non è stupro, la ragazza cercava affetto». Le parole del legale dell’operatore sanitario che avrebbe violentato una disabile (ora incinta) durante il lockdown (Di domenica 11 ottobre 2020) «Non parlerei di stupro. Si tratta di una ragazza disabile che, come tutti i disabili, cercano continuo affetto. Il mio assistito non ha usato violenza fisica nei confronti di questa disabile». Queste le parole di Eliana Maccarrone, avvocata dell’operatore socio sanitario che, in pieno lockdown, avrebbe violentato una 26enne affetta da una gravissima patologia psichica. parole agghiaccianti pronunciate nel corso di un’intervista a “Mattino Cinque”. Cosa è successo La violenza, è bene precisarlo, si sarebbe consumata, di notte, approfittando dell’assenza dell’infermiere di turno, all’interno dell’Oasi di Troina, centro ... Leggi su open.online (Di domenica 11 ottobre 2020) «Non parlerei di. Si tratta di unache, come tutti i disabili, cercano continuo. Il mio assistito non ha usato violenza fisica nei confronti di questa». Queste ledi Eliana Maccarrone, avvocata dell’operatore socioche, in pienouna 26enne affetta da una gravissima patologia psichica.agghiaccianti pronunciate nel corso di un’intervista a “Mattino Cinque”. Cosa è successo La violenza, è bene precisarlo, si sarebbe consumata, di notte, approfittando dell’assenza dell’infermiere di turno, all’interno dell’Oasi di Troina, centro ...

