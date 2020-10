Nodo ' movida' | il governo pensa all' ipotesi chiusura dei locali alle 24 | Ipotesi quarantena di 10 giorni

MediasetTgcom24 : Nodo 'movida', governo pensa a ipotesi chiusura locali alle 24 #conte - TerryEmpyre : RT @MediasetTgcom24: Nodo 'movida', governo pensa a ipotesi chiusura locali alle 24 #conte - bizcommunityit : Nodo 'movida', il #governo pensa all'ipotesi chiusura dei locali alle 24 - Cplion87 : se c'è qualcosa di vero di quanto riportato in questo articolo dimostra la piena inconpetenza di questo governo rid… - bizcommunityit : Nodo 'movida' a riunione Palazzo Chigi, ipotesi anticipo Dpcm -

Ultime Notizie dalla rete : Nodo movida

Rai News

Il governo al lavoro per il varo del nuovo Dpcm sulle misure anti Covid per far fronte all'emergenza. Il nodo della movida e della convivialità è stato al centro della riunione dei capidelegazione e ...Il nodo della movida e della convivialità è stato al centro di una riunione dei capidelegazione e del premier Giuseppe Conte. Si è discusso anche dell'idea di chiudere i locali alle 24, orario che non ...