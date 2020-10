No mask a Roma, 90 multati, da 400 a 1000 euro, perché non avevano protezioni (Di domenica 11 ottobre 2020) "Arrestateci tutti" , gridavano ieri i no-mask scesi in piazza contro la dittatuta delle mascherine . E invece 'solo' in 90 sono stati identificati , e multati, dalle forze dell'ordine perché non si ... Leggi su quotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) "Arrestateci tutti" , gridavano ieri i no-scesi in piazza contro la dittatuta delle mascherine . E invece 'solo' in 90 sono stati identificati , e, dalle forze dell'ordine perché non si ...

fattoquotidiano : Flop della manifestazione ‘no mask’ a Roma: tensioni con la polizia. E gli organizzatori dal palco: “Rispettare reg… - Tg3web : A Roma manifestazione dei movimenti No mask e movimenti negazionisti contro, quella che definiscono, una dittatura… - repubblica : Roma, 'no mask' a San Giovanni verso il flop: meno di mille in piazza. E dal palco l'ordine: 'Sù la mascherina' - sulsitodisimone : RT @Miti_Vigliero: Il flop della manifestazione dei negazionisti che hanno paura del contagio A dirlo non è solo la proverbiale Questura m… - Biofafafa : RT @Miti_Vigliero: Il flop della manifestazione dei negazionisti che hanno paura del contagio A dirlo non è solo la proverbiale Questura m… -