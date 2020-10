Nina Moric si sposa (per finta). Frecciatina all'ex Favoloso? - (Di domenica 11 ottobre 2020) Novella Toloni Inatteso fuori programma per la modella croata che, al termine di una serata con amici, ha finto di celebrare le sue nozze. Un gesto che, per molti fan, è sembrato provocatorio nei confronti di Favoloso Notte stravagante per Nina Moric. La modella croata al termine di una serata tra amici ha inscenato un finto matrimonio e a molti le surreali nozze social sono apparse come una chiara frecciata all'indirizzo del suo ex. "Vi dichiaro marito e moglie", ha scritto Bobby G, rapper e amico della Moric nel suo profilo Instagram, scatenando un vero e proprio terremoto sul web. Nina Moric sta attraversando un momento delicato della sua vita privata. La ritrovata intesa con l'ex compagno Fabrizio Corona prima del diciottesimo compleanno del figlio Carlos Maria ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 ottobre 2020) Novella Toloni Inatteso fuori programma per la modella croata che, al termine di una serata con amici, ha finto di celebrare le sue nozze. Un gesto che, per molti fan, è sembrato provocatorio nei confronti diNotte stravagante per. La modella croata al termine di una serata tra amici ha inscenato un finto matrimonio e a molti le surreali nozze social sono apparse come una chiara frecciata all'indirizzo del suo ex. "Vi dichiaro marito e moglie", ha scritto Bobby G, rapper e amico dellanel suo profilo Instagram, scatenando un vero e proprio terremoto sul web.sta attraversando un momento delicato della sua vita privata. La ritrovata intesa con l'ex compagno Fabrizio Corona prima del diciottesimo compleanno del figlio Carlos Maria ...

JL83X : Dayane è una Nina Moric che non c'è l'ha fatta... come Nina Moric del resto... #gfvip - salvinibloccam1 : Quando ti ritrovi a parlare 3 lingue diverse e alla fine della giornata inizi a fare un miscuglio delle 3 e diventi… - AlessiaMirabel6 : RT @clairecolella3: Ma Dayane parla come Nina Moric #GFVIP - clairecolella3 : Ma Dayane parla come Nina Moric #GFVIP - AdessoMaryna : @Mamox__ Ah benissimo ?? mi ricorda la scomparsa dell'ex di nina Moric, -

