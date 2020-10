Niente St Etienne per Niang | “Sono incazz*** | riconquisterò il Rennes”

Leggi su sportface

(Di domenica 11 ottobre 2020) “Ci sono state delle complicazioni che mi hanno fatto incazzare. Di comune accordo abbiamo allora deciso di fermare tutto, perché sentivamo che non saremmo riusciti ad arrivare in fondo“. M’Baye, ex attaccante di Milan e Torino, in un’intervista a L’Equipe mostra tutto il suo disappunto in merito al mancato passaggio dal Rennes al St.a seguito di alcune complicazioni tra agenti e club: “Mi ero già sottoposto alle visite mediche e parlato con Puel al centro sportivo – ha raccontato-. Poi sono tornato in hotel da mia moglie e dai miei figli, l’avvocato stava sistemando gli ultimi dettagli fino a che non mi ha chiamato dicendo che si era bloccato tutto. Con i miei agenti ci diciamo la verità, anche il mio trasferimento al Marsiglia è fallito, ...