Nicola Zingaretti | il governatore del Lazio e segretario del Pd

Leggi su newsmondo

(Di domenica 11 ottobre 2020) L’11 ottobre 1965 nasce a Romadeldal 2013, dallo scorso anno èdel Partito Democratico.compie 55 anni. Ildel Pd,delin carica, alla guida dei Dem ha riportato il partito al governo e sopra il 20% dei consensi. Dal Pci all’associazionismo Da adolescente milita nelle file del Partito Comunista Italiano, e nel 1982 avvia il proprio impegno nell’associazionismo entrando a far parte del movimento per la pace. A partire dal 1985comunale di Roma, per poi diventare membro del Direttivo Nazionale della ...