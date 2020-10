Nessuno va al cinema. Eppure le sale cinematografiche sono tra i luoghi più sicuri dell’era Covid (Di domenica 11 ottobre 2020) Niente film americani nella classifica dei più visti. Né ora né, probabilmente, nell’immediato futuro. L’unica eccezione a questo scenario sembra essere Assassinio sul Nilo di e con Kenneth Branagh, nuova trasposizione dell’opera con il detective Poirot tra le Piramidi d’Egitto: è l’unica produzione da blockbuster che arriverà nelle sale italiane entro la fine del 2020. Sebbene il 2020 fosse iniziato benissimo, lo stop durante il lockdown e gli attuali nefasti dati sul presente e sul futuro tengono gli spettatori lontani dal botteghino. Come evidenzia l’agenzia Ansa, ieri era un potenziale buon test, classico sabato di metà ottobre. Il confronto con un sabato analogo di un anno fa non lascia scampo: -78% di presenze. «È un dato che ci riporta a una triste realtà, non ... Leggi su open.online (Di domenica 11 ottobre 2020) Niente film americani nella classifica dei più visti. Né ora né, probabilmente, nell’immediato futuro. L’unica eccezione a questo scenario sembra essere Assassinio sul Nilo di e con Kenneth Branagh, nuova trasposizione dell’opera con il detective Poirot tra le Piramidi d’Egitto: è l’unica produzione da blockbuster che arriverà nelleitaliane entro la fine del 2020. Sebbene il 2020 fosse iniziato benissimo, lo stop durante il lockdown e gli attuali nefasti dati sul presente e sul futuro tengono gli spettatori lontani dal botteghino. Come evidenzia l’agenzia Ansa, ieri era un potenziale buon test, classico sabato di metà ottobre. Il confronto con un sabato analogo di un anno fa non lascia scampo: -78% di presenze. «È un dato che ci riporta a una triste realtà, non ...

