Nel nuovo Devoto-Oli le parole legate al Covid

(Di domenica 11 ottobre 2020)-Oli: lealentrano nel vocabolario. Da lockdown a distanziamento sociale, la pandemia cambia l’italiano Il Coronavirus condiziona anche l’edizione 2021 del-Oli. Il vocabolario introduce dal prossimo anno termini legati alla pandemia e all’emergenza sanitaria ancora in corso. Da-19 a lockdown, passando per distanziamento sociale, autoquarantena e tamponare.che ogni italiano… L'articolo Corriere Nazionale.

forumJuventus : [CM] Juve, Bernardeschi ritrova l'amico Chiesa e vuole ritagliarsi spazio nel nuovo ruolo che Pirlo ha pensato per… - giorgio_gori : Oggi ho passato il pomeriggio, con tutta la giunta, a ragionare sulle linee generali del nuovo #Pgt di #Bergamo, pr… - Tg3web : È il primo beato nato nel nuovo millennio: Carlo Acutis, milanese, morto a 15 anni a causa di una leucemia. Per la… - Notiziedi_it : Nel nuovo dpcm potrebbe esserci la chiusura dei locali a mezzanotte - lourdesilianach : RT @SkyTG24: Coronavirus, le news. Oltre 5mila nuovi casi in Italia. Nuovo record nel mondo. LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Nel nuovo

Guarda i 40 risultati per Immobile commerciale nuovo in affitto Molise al miglior prezzo, l'annuncio più conveniente parte da 200 €. Cerchi più opzioni? Scopri anche tutte le offerte per Immobile comm ...Le regole nel nuovo decreto in arrivo forse già lunedì riguarderanno per la prima volta anche le riunioni organizzate nelle case. L'ipotesi di stop per calcetto e sport di contatto amatoriali. Ma anch ...