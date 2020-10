Negli Stati Uniti il Columbus Day cancellato in molte città a causa del Covid e delle proteste Black Lives Matter | rimosse 35 statue

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 ottobre 2020) Quest’anno in decine di città americane non si festeggerà il “Day”, il giorno con cui ogni anno il 12 ottobre si ricorda la scoperta dell’America. L’emergenza-19 ha spinto il sindaco di New York, Bill de Blasio, e molti altri colleghi, tra cui quelli di Chicago, Cleveland, Pittsburgh, ad annullare la tradizionale sfilata o a trasformarla in un evento virtuale. Ma la ragione è anche un’altra: già da tempo, ma mai come quest’anno, la festa per la scoperta dell’America è vissuta nel paese in modo controverso. Decine die città americane hanno quindi scelto di dedicare la giornata del 12 ottobre alle popolazioni indigene. Con il diffondersimanifestazioni per...