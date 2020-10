Negazionisti a Roma: 90 no-mask sanzionati dalla polizia (Di domenica 11 ottobre 2020) Le forze dell'ordine hanno identificato circa 90 persone che non indossavano la mascherina tra quelle che sono scese in piazza ieri durante le manifestazioni. Saranno tutti multati, secondo quanto si ... Leggi su globalist (Di domenica 11 ottobre 2020) Le forze dell'ordine hanno identificato circa 90 persone che non indossavano la mascherina tra quelle che sono scese in piazza ieri durante le manifestazioni. Saranno tutti multati, secondo quanto si ...

