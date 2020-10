Nations League, Polonia-Italia: Mancini si affida al tridente, ancora out Chiellini. Le formazioni ufficiali (Di domenica 11 ottobre 2020) La Nazionale di Mancini scende in campo a Danzica per la terza giornata del girone di Nations League. Mancini si affida al tridente con Chiesa e Pellegrini a supporto di Belotti, ancora out Chiellini.Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:Polonia (4-2-3-1): Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Krychowiak, Moder; Szymanski, Klich, Jozwiak; Lewandowski. All. BrzeczekItalia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Pellegrini. All. Mancini Leggi su mediagol (Di domenica 11 ottobre 2020) La Nazionale discende in campo a Danzica per la terza giornata del girone disialcon Chiesa e Pellegrini a supporto di Belotti,out.Di seguito, ledella sfida:(4-2-3-1): Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Krychowiak, Moder; Szymanski, Klich, Jozwiak; Lewandowski. All. Brzeczek(4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Pellegrini. All.

