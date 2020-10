Nations League: Polonia-Italia, le probabili formazioni del match (Di domenica 11 ottobre 2020) A Danzica, Polonia-Italia si affrontano nella terza giornata della Nations League. Il CT Mancini a caccia di conferme: le probabili formazioni Giro di boa per la seconda edizione della Nations League: Polonia-Italia si affronteranno nella terza giornata del gruppo A in quel di Danzica, lì dove lo stadio sarà aperto all’ingresso di 10.000 spettatori. Gli azzurri vogliono dimostrare di essere in buona forma: dopo la buona sgambata contro la Moldova, i ragazzi di Mancini cercano un successo importante per staccare l’Olanda e mettersi in posizione di favore in classifica, prima del match di mercoledì contro la squadra di De Boer. Dall’altra parte, la rosa del Ct ... Leggi su zon (Di domenica 11 ottobre 2020) A Danzica,si affrontano nella terza giornata della. Il CT Mancini a caccia di conferme: leGiro di boa per la seconda edizione dellasi affronteranno nella terza giornata del gruppo A in quel di Danzica, lì dove lo stadio sarà aperto all’ingresso di 10.000 spettatori. Gli azzurri vogliono dimostrare di essere in buona forma: dopo la buona sgambata contro la Moldova, i ragazzi di Mancini cercano un successo importante per staccare l’Olanda e mettersi in posizione di favore in classifica, prima deldi mercoledì contro la squadra di De Boer. Dall’altra parte, la rosa del Ct ...

