Nations League, Lukaku non basta al Belgio. Pari tra Olanda e la Bosnia di Dzeko (Di domenica 11 ottobre 2020) ROMA - Sconfitta per il Belgio a Londra contro l' Inghilterra . I Diavoli Rossi passano in vantaggio con un rigore del solito Lukaku ma vengono ripresi dalle reti di Rashford e Mount. Nel girone dell'...

GianniVaretto : RT @Gazzetta_it: #NationsLeague, #Lukaku-gol non basta, l'Inghilterra supera il #Belgio. Vince la #Croazia, pari #Olanda - BritishFootball : YESSS! L’Inghilterra batte Belgio 2-1 nella UEFA Nations League. A segno Rashford e Mount. ?????????????????????????????????????????? - news_bz : ???? La #Bosnia ferma l’#Olanda ???? sullo 0-0 e stasera l’#Italia ???? in #Polonia ???? ha la possibilità di allungare in… - fasbej : ???? La #Bosnia ferma l’#Olanda ???? sullo 0-0 e stasera l’#Italia ???? in #Polonia ???? ha la possibilità di allungare in… - forzaroma : #NationsLeague, Bosnia-Olanda 0-0: mezz'ora senza squilli per #Dzeko #ASRoma -