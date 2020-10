Nations League, l’Italia non sfonda: con la Polonia finisce 0-0 (Di domenica 11 ottobre 2020) L'Italia pareggia con la Polonia in una partita nervosa e giocata su un campo ai limiti del praticabile. Azzurri spreconi nel primo tempo, nella ripresa le energie diminuiscono e il campo fa il resto.LA PARTITAcaption id="attachment 1035589" align="alignnone" width="1024" Polonia Italia, getty images/captioncaption id="attachment 1035591" align="alignnone" width="1024" Polonia Italia, getty images/captionLeggero passo indietro nella prestazione complessiva degli Azzurri, a tratti sembrati troppo frettolosi e poco lucidi in alcune giocate. Eppure si capisce fin dai primi minuti di gioco che l'Italia è più forte della Polonia, anche se in più occasioni gli Azzurri di Mancini hanno concesso il fianco alle ripartenze polacche. Non mancano le occasioni nel primo tempo, in particolare con il neo Juventino ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 ottobre 2020) L'Italia pareggia con lain una partita nervosa e giocata su un campo ai limiti del praticabile. Azzurri spreconi nel primo tempo, nella ripresa le energie diminuiscono e il campo fa il resto.LA PARTITAcaption id="attachment 1035589" align="alignnone" width="1024"Italia, getty images/captioncaption id="attachment 1035591" align="alignnone" width="1024"Italia, getty images/captionLeggero passo indietro nella prestazione complessiva degli Azzurri, a tratti sembrati troppo frettolosi e poco lucidi in alcune giocate. Eppure si capisce fin dai primi minuti di gioco che l'Italia è più forte della, anche se in più occasioni gli Azzurri di Mancini hanno concesso il fianco alle ripartenze polacche. Non mancano le occasioni nel primo tempo, in particolare con il neo Juventino ...

