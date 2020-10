Nations League, l’Inghilterra stende Lukaku. Olanda a reti bianche, bene la Croazia (Di domenica 11 ottobre 2020) Sono state disputati tre match valevoli per la Nations League, nelle gare delle 18 l'Inghilterra ha vinto il big match contro il Belgio di Lukaku, che è andato in gol per poi vedersi rimontato dalle reti di Mount e Rashford che hanno siglato il 2-1 finale. La squadra di Southgate sale così a 7 punti in classifica nel gruppo 1. reti inviolate invece nella gara tra Bosnia e Olanda, squadre nel girone 1, quello degli Azzurri. Nel gruppo 3 la Croazia invece batte 2-1 la Svezia grazie alle realizzazioni di Vlasic e Kramaric.I RISULTATI DEL POMERIGGIOcaption id="attachment 1035543" align="alignnone" width="1024" Nations League, getty images/captionNations League - LEGA AGRUPPO 1 - ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 ottobre 2020) Sono state disputati tre match valevoli per la, nelle gare delle 18 l'Inghilterra ha vinto il big match contro il Belgio di, che è andato in gol per poi vedersi rimontato dalledi Mount e Rashford che hanno siglato il 2-1 finale. La squadra di Southgate sale così a 7 punti in classifica nel gruppo 1.inviolate invece nella gara tra Bosnia e, squadre nel girone 1, quello degli Azzurri. Nel gruppo 3 lainvece batte 2-1 la Svezia grazie alle realizzazioni di Vlasic e Kramaric.I RISULTATI DEL POMERIGGIOcaption id="attachment 1035543" align="alignnone" width="1024", getty images/caption- LEGA AGRUPPO 1 - ...

SkySport : Italia, Bonaventura diventa papà e lascia il ritiro. Non ci sarà contro la Polonia - DiMarzio : La formazione ufficiale di #Mancini per #PoloniaItalia - toniH2000 : RT @fcin1908it: Nations League, brillano Lukaku e Perisic: il belga in gol con l'Inghilterra, assist decisivo del croato - - fcin1908it : Nations League, brillano Lukaku e Perisic: il belga in gol con l'Inghilterra, assist decisivo del croato -… - sportli26181512 : Mancini: 'Chillini ha preso un colpo, vediamo. Kean? Può migliorare tanto': Prima del match di Nations League contr… -