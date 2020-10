Nations League, le formazioni ufficiali di Polonia-Italia: out Immobile (Di domenica 11 ottobre 2020) Polonia e Italia si apprestano a sfidarsi per la partita di Nations League. Andiamo a scoprire le scelte dei due allenatori.LE formazioni ufficialicaption id="attachment 1035525" align="alignnone" width="1024" Italia, getty images/captionPolonia (4-2-3-1)Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Krichowiak, Moder; Szymanski, Klich, Joswiak; Lewandowski.Italia (4-3-3)Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Pellegrini Belotti, Chiesa. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 11 ottobre 2020)si apprestano a sfidarsi per la partita di. Andiamo a scoprire le scelte dei due allenatori.LEcaption id="attachment 1035525" align="alignnone" width="1024", getty images/caption(4-2-3-1)Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Krichowiak, Moder; Szymanski, Klich, Joswiak; Lewandowski.(4-3-3)Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Pellegrini Belotti, Chiesa. ITA Sport Press.

