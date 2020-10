Nations League, Irlanda: un giocatore positivo al covid (Di domenica 11 ottobre 2020) DUBLINO - Irlanda tutt'altro che al completo quella che alle 15 affronterà il Galles in un match valido per la Nations League . Venerdì un giocatore è risultato positivo, la Federazione non ne ha ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 ottobre 2020) DUBLINO -tutt'altro che al completo quella che alle 15 affronterà il Galles in un match valido per la. Venerdì unè risultato, la Federazione non ne ha ...

