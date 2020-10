Napoli, paziente covid in gravi condizioni in ambulanza da ore: “Ci sono posti solo in Sicilia” (Di domenica 11 ottobre 2020) Sta vivendo una vera e propria odissea un uomo di 70 anni della zona collinare di Napoli. Contagiato dal covid, in questo momento è in ambulanza, attaccato a un macchinario per la respirazione artificiale, in attesa di ricovero. “Non ci sono posti”, è la risposta che gli è stata data dai sanitari del 118. Napoli, … L'articolo Napoli, paziente covid in gravi condizioni in ambulanza da ore: “Ci sono posti solo in Sicilia” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 11 ottobre 2020) Sta vivendo una vera e propria odissea un uomo di 70 anni della zona collinare di. Contagiato dal, in questo momento è in, attaccato a un macchinario per la respirazione artificiale, in attesa di ricovero. “Non ci”, è la risposta che gli è stata data dai sanitari del 118., … L'articoloininda ore: “Ciin Sicilia” Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

