Napoli | movida blindata nel weekend | 35 multati senza mascherina e due locali chiusi

(Di domenica 11 ottobre 2020) Massicci controlli anti-covid ed opera di convincimento dei Carabinieri. Sono 35 le sanzioni e 2 attività commerciali sospese. Anche un arresto per droga. Imponente il numero dei militari impiegati: 340, infatti, i Carabinieri presenti in tuttae provincia. 1260 le persone controllate e 458 gli esercizi commerciali ispezionati., controlli anti-covid: 35 multe e … L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Nuovo DPCM, domani potrebbe diventare ufficiale il documento: stop alla… - Notiziedi_it : Napoli, movida in centro: sanzionate 11 persone senza mascherina - Notiziedi_it : Covid a Napoli: movida, coprifuoco blindato, in campo mille uomini - ungaroweb : @fulviogiuliani Caro Fulvio Il protocollo funziona se i calciatori rispettano nella loro vita privata le regole che… - 28luisella : @guiruo Buffoni siete voi napolisti,per voi il calcio è più importante della camorra e dei contagiati. A napoli,le… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli movida

Il Mattino

NAPOLI – Chiuso per cinque giorni un pub-birreria per mancato rispetto del distanziamento sociale previsto dalle norme anti covid: è accaduto sabato sera a Portici, in provincia di Napoli, nell’ambito ...Arriva la stretta delle forze dell'ordine sulla movida napoletana. L'emergenza coronavirus e l'aumento dei contagi in città ha fatto scattare una ...