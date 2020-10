Nagorno-Karabakh, l’Armenia viola la tregua e bombarda Ganja: almeno 7 morti. Ma i separatisti armeni negano: “È una bugia” (Di domenica 11 ottobre 2020) Nagorno-Karabakh, violato il cessate il fuoco: l’armenia bombarda Ganja L’armenia ha violato il cessate il fuoco stabilito con l’Azerbaijan e relativo al conflitto nel territorio di Nagorno-Karabakh bombardando nella notte tra sabato 10 e domenica 11 ottobre la città di Ganja, la seconda più grande dell’Azerbaijan. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri di Baku su Twitter, specificando che le bombe armene sono state lanciate su un’area residenziale della città e hanno causato almeno 7 morti e 33 feriti, tra cui anche molti bambini. Il ministero della Difesa dei ... Leggi su tpi (Di domenica 11 ottobre 2020)to il cessate il fuoco: l’L’a hato il cessate il fuoco stabilito con l’Azerbaijan e relativo al conflitto nel territorio dindo nella notte tra sabato 10 e domenica 11 ottobre la città di, la seconda più grande dell’Azerbaijan. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri di Baku su Twitter, specificando che le bombe armene sono state lanciate su un’area residenziale della città e hanno causatoe 33 feriti, tra cui anche molti bambini. Il ministero della Difesa dei ...

