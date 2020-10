Nadal-Djokovic oggi in tv, finale Roland Garros 2020: orario e come vederla in diretta streaming (Di domenica 11 ottobre 2020) Il programma del match tra Rafael Nadal e Novak Djokovic, valevole per la finale del Roland Garros 2020. Il maiorchino va a caccia del tredicesimo titolo a Parigi, oltre che del tanto inseguito ventesimo slam. Di fronte c’è il numero uno del mondo, che ha sempre vinto nel 2020 se si esclude la squalifica agli Us Open. SEGUI LA finale IN diretta L’incontro, in programma alle ore 15 di oggi domenica 11 ottobre, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1, oltre che in streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) Il programma del match tra Rafaele Novak, valevole per ladel. Il maiorchino va a caccia del tredicesimo titolo a Parigi, oltre che del tanto inseguito ventesimo slam. Di fronte c’è il numero uno del mondo, che ha sempre vinto nelse si esclude la squalifica agli Us Open. SEGUI LAINL’incontro, in programma alle ore 15 didomenica 11 ottobre, sarà trasmesso intv su Eurosport 1, oltre che insulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto.

