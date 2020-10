Motogp | le pagelle | Petrucci mago | Ale Marquez rinato e Valentino disastroso

(Di domenica 11 ottobre 2020) ROSSI - VOTO 3 : come gli zeri consecutivi fatti segnare sul tabellino. Il Dottore cade praticamente alla prima curva dopo aver rimontato in partenza diverse posizioni. La foga gli sta costando ...

Le pagelle del Gran Premio di Francia, valevole per il nono appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGP. Sulla pista di Le Mans Danilo Petrucci trionfa davanti a Alex Marquez (Honda) e Pol Espargaro (KTM ...ROSSI – VOTO 3: come gli zeri consecutivi fatti segnare sul tabellino. Il Dottore cade praticamente alla prima curva dopo aver rimontato in partenza diverse posizioni. La foga gli sta ...