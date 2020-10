MotoGp Le Mans, gara bagnata: vince Danilo Petrucci con la Ducati, secondo il fratello di Marquez (Di domenica 11 ottobre 2020) Il circuito bagnato ribalta le gerarchie della MotoGp a Le Mans. Succede di tutto nel Gp di Francia: vince la Ducati di Danilo Petrucci, inseguito dalla Honda di Alex Marquez che ha passato Andrea Dovizioso, superato anche da Paul Espargaro con la Ktm. A battagliare tra i primi c’erano anche Jack Miller – messo ko da un problema tecnico – e la Suzuki di Alex Rins, caduto quando sembrava involato verso la prima posizione. In grande difficoltà le Yamaha: Valentino Rossi è caduto subito, alla terza curva del primo giro. Ma non va meglio al leader del Mondiale Fabio Quartararo che si ritrova in nona posizione. Ancora più indietro Vinales, mente anche Morbidelli è stato vittima di una caduta. Articolo in aggiornamento L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Il circuito bagnato ribalta le gerarchie dellaa Le. Succede di tutto nel Gp di Francia:ladi, inseguito dalla Honda di Alexche ha passato Andrea Dovizioso, superato anche da Paul Espargaro con la Ktm. A battagliare tra i primi c’erano anche Jack Miller – messo ko da un problema tecnico – e la Suzuki di Alex Rins, caduto quando sembrava involato verso la prima posizione. In grande difficoltà le Yamaha: Valentino Rossi è caduto subito, alla terza curva del primo giro. Ma non va meglio al leader del Mondiale Fabio Quartararo che si ritrova in nona posizione. Ancora più indietro Vinales, mente anche Morbidelli è stato vittima di una caduta. Articolo in aggiornamento L'articolo ...

