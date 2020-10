MotoGp Le Mans 2020: le dichiarazioni dei piloti dopo la gara (Di domenica 11 ottobre 2020) E’ Danilo Petrucci il vincitore del gran premio di MotoGp di Le Mans 2020, in Francia. dopo la sensazionale qualifica di ieri, il pilota ternano ha portato a termine un weekend perfetto dove ha capitalizzaro il vantaggio ottenuto ieri nelle Q2. Altra storia per i piloti Yamaha, in serie difficoltà con la gomma posteriore a causa delle basse temperature riscontrate nella domenica di Le Mans. Domenica da dimenticare, in particolare, per Valentino Rossi, fuori alla 2 durante il primo giro, dopo aver commesso un errore in ingresso curva. MotoGp Le Mans 2020: vince Petrucci Davanti ad Alex Marquez e Pol Espargaro, cade Rossi. Una vittoria inaspettata, quella di Danilo Petrucci, che mancava ormai da tempo, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 ottobre 2020) E’ Danilo Petrucci il vincitore del gran premio didi Le, in Francia.la sensazionale qualifica di ieri, il pilota ternano ha portato a termine un weekend perfetto dove ha capitalizzaro il vantaggio ottenuto ieri nelle Q2. Altra storia per iYamaha, in serie difficoltà con la gomma posteriore a causa delle basse temperature riscontrate nella domenica di Le. Domenica da dimenticare, in particolare, per Valentino Rossi, fuori alla 2 durante il primo giro,aver commesso un errore in ingresso curva.Le: vince Petrucci Davanti ad Alex Marquez e Pol Espargaro, cade Rossi. Una vittoria inaspettata, quella di Danilo Petrucci, che mancava ormai da tempo, ...

Eurosport_IT : FINALMENTE DANILO!!! ?????? Petrucci in testa dall'inizio alla fine vince a Le Mans dopo più di un anno di attesa ??… - SkySportMotoGP : ?? PETRUCCI STREPITOSO A LE MANS ???? ? Primo podio in #MotoGP per un super Alex Marquez ? Cadute per Rossi, Morbidel… - SkySportMotoGP : ?? PETRUCCI C'È E VINCE!!! Domenica trionfale per Danilo a Le Mans: @Petrux9 trova il riscatto che aspettava da tan… - LaStampa : Il pilota della Ducati, alla sua seconda vittoria in carriera, ha preceduto Alex Marquez. - PalopoJurnal : Hasil MotoGP Prancis 2020, Petrucci Kuasai Le Mans, Valentino Rossi Gagal Finish -