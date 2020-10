MotoGP, GP Francia Le Mans 2020: risultati e ordine di arrivo, vince Petrucci (Di domenica 11 ottobre 2020) Danilo Petrucci vince il Gran Premio di Francia, nono appuntamento del calendario di MotoGP. Sulla pista di Le Mans il pilota italiano della Ducati trionfa davanti a Alex Marquez (Honda) e Pol Espargaro (KTM). Quarto posto per Andrea Dovizioso davanti a Johann Zarco. La leadership del Mondiale resta in mano al francese Fabio Quartararo (Yamaha), nono oggi. Niente da fare per Valentino Rossi: il ‘Dottore’ viene tradito dalle condizioni di bagnato che hanno costretto i team a cambiare le gomme a pochi minuti dalla partenza. Il numero 46 della Yamaha cade alla curva 3 del primo giro e raccoglie il terzo ‘zero’ consecutivo dopo Misano e Barcellona. Nessuna conseguenza fisica per Rossi, scivolato in solitaria. Cadute fatali anche per Alex Rins (Suzuki) e Jack Miller (Ducati), in lotta ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) Daniloil Gran Premio di, nono appuntamento del calendario di. Sulla pista di Leil pilota italiano della Ducati trionfa davanti a Alex Marquez (Honda) e Pol Espargaro (KTM). Quarto posto per Andrea Dovizioso davanti a Johann Zarco. La leadership del Mondiale resta in mano al francese Fabio Quartararo (Yamaha), nono oggi. Niente da fare per Valentino Rossi: il ‘Dottore’ viene tradito dalle condizioni di bagnato che hanno costretto i team a cambiare le gomme a pochi minuti dalla partenza. Il numero 46 della Yamaha cade alla curva 3 del primo giro e raccoglie il terzo ‘zero’ consecutivo dopo Misano e Barcellona. Nessuna conseguenza fisica per Rossi, scivolato in solitaria. Cadute fatali anche per Alex Rins (Suzuki) e Jack Miller (Ducati), in lotta ...

