MotoGP GP Francia Le Mans 2020, Marquez: "Podio sensazione bellissima"

"La sensazione di essere sul podio è bellissima. Ho costruito la mia rimonta, anche se ci ho messo un po' a superarli. Sapevo di poter lottare per la vittoria, continueremo su questa strada. Il team mi supporta in ogni gara". Così Alex Marquez, spagnolo della Honda, dopo il secondo posto conquistato nel Gran Premio di Francia di MotoGP.

