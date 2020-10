MotoGP, a Le Mans vince Petrucci, Valentino Rossi cade alla prima curva (Di domenica 11 ottobre 2020) Danilo Petrucci ha trionfato sul circuito di Le Mans, nona tappa del mondiale MotoGP, davanti ad Alex Marquez ed Espargaro. Caduta per Valentino Rossi. Si è conclusa la nona tappa del Mondiale di MotoGP che ha visto trionfare sul circuito di Le Mans il pilota italiano Danilo Petrucci al primo successo in stagione. Sul podio, … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 11 ottobre 2020) Daniloha trionfato sul circuito di Le, nona tappa del mondiale, davanti ad Alex Marquez ed Espargaro. Caduta per. Si è conclusa la nona tappa del Mondiale diche ha visto trionfare sul circuito di Leil pilota italiano Daniloal primo successo in stagione. Sul podio, … L'articolo proviene da YesLife.it.

Eurosport_IT : FINALMENTE DANILO!!! ?????? Petrucci in testa dall'inizio alla fine vince a Le Mans dopo più di un anno di attesa ??… - SkySportMotoGP : ?? PETRUCCI STREPITOSO A LE MANS ???? ? Primo podio in #MotoGP per un super Alex Marquez ? Cadute per Rossi, Morbidel… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi cade in Francia: a terra al primo giro a Le Mans. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #FrenchGP ???? - FormulaPassion : #MotoGP: #Dovizioso ancora aggrappato a speranze iridate dopo il quarto posto del #FrenchGP - rossi20_rossi : RT @SkySportMotoGP: ?? PETRUCCI C'È E VINCE!!! Domenica trionfale per Danilo a Le Mans: @Petrux9 trova il riscatto che aspettava da tanto:… -