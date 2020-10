MosaicRegressor: come attacca il nuovo malware scoperto da Kaspersky (Di domenica 11 ottobre 2020) Dei ricercatori hanno individuato un nuovo malware denominato MosaicRegressor, che attacca direttamente l’UEFI ed in grado di resistere a formattazioni come vi abbiamo riportato recentemente, i ricercatori di Kaspersky hanno individuato un nuovo malware che attacca direttamente l’UEFI, i moderni BIOS. Questo significa non solo che l’attacco avviene prima dell’avvio dell’OS e di qualunque antivirus, ma anche che il malware (denominato MosaicRegressor) resiste sia a formattazioni che a interi cambi di hard-disk o SSD. MosaicRegressor: come è stato individuato il malware e come agisce I ricercatori di ... Leggi su tuttotek (Di domenica 11 ottobre 2020) Dei ricercatori hanno individuato undenominato, chedirettamente l’UEFI ed in grado di resistere a formattazionivi abbiamo riportato recentemente, i ricercatori dihanno individuato unchedirettamente l’UEFI, i moderni BIOS. Questo significa non solo che l’attacco avviene prima dell’avvio dell’OS e di qualunque antivirus, ma anche che il(denominato) resiste sia a formattazioni che a interi cambi di hard-disk o SSD.è stato individuato ilagisce I ricercatori di ...

Kaspersky ha scoperto un altro malware che attacca il BIOS UEFI

È stato utilizzato per attaccare e derubare diplomatici e agenzie non governative. Kasperky lo ha scoperto con un suo software.

Dei ricercatori hanno individuato un nuovo malware denominato MosaicRegressor, che attacca direttamente l'UEFI ed in grado di resistere a formattazioni.È stato utilizzato per attaccare e derubare diplomatici e agenzie non governative. Kasperky lo ha scoperto con un suo software.