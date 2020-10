Morti sul lavoro, Mattarella: “Ferita sociale che lacera il Paese. Dalla pandemia ripercussioni drammatiche sulla salute dei lavoratori. Un terzo degli infortuni mortali negli ospedali” (Di domenica 11 ottobre 2020) I Morti sul lavoro? Sono una “ferita sociale che lacera il Paese“. Una ferita ancora più profonda a causa del coronavirus, visto che “quest’anno, a causa della pandemia si sono avute ripercussioni drammatiche sulla salute dei lavoratori“. Sono le parole usate dal presidente Sergio Mattarella in un messaggio inviato al presidente dell’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, Zoello Forn, in occasione della settantesima edizione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. “Rivolgo un cordiale saluto agli organizzatori e a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Isul? Sono una “feritacheil“. Una ferita ancora più profonda a causa del coronavirus, visto che “quest’anno, a causa dellasi sono avutedei“. Sono le parole usate dal presidente Sergioin un messaggio inviato al presidente dell’Associazione nazionale framutilati e invalidi del, Zoello Forn, in occasione della settantesima edizione della Giornata nazionale per le vittimeincidenti sul. “Rivolgo un cordiale saluto agli organizzatori e a ...

Ultime Notizie dalla rete : Morti sul Troppi morti sul lavoro, una tragedia coperta da indifferenza articolo21 Scontro bus-treno in Thailandia: la carcassa dell'autobus sui binari

