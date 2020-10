Mondiali LOL 2020: risultati della ottava giornata (Di domenica 11 ottobre 2020) Mondiali di LOL, edizione 2020: tutti i risultati della ottava giornata di gironi Continua, nella splendida cornice cinese di Shanghai, l’edizione 2020 dei Mondiali di League Of Legends. Il tempo dei verdetti è iniziato, alcuni team hanno già dovuto salutare definitivamente la competizione, e nella giornata di oggi sono stati assegnati gli ultimi due pass per i quarti di finale. Anche oggi le squadre, provenienti da ogni angolo del pianeta, scenderanno nella Landa degli Evocatori per darsi battaglia e decretare il miglior team al mondo. Senza tergiversare ulteriormente, passiamo a vedere quali sono stati i risultati della ottava giornata del ... Leggi su tuttotek (Di domenica 11 ottobre 2020)di LOL, edizione: tutti idi gironi Continua, nella splendida cornice cinese di Shanghai, l’edizionedeidi League Of Legends. Il tempo dei verdetti è iniziato, alcuni team hanno già dovuto salutare definitivamente la competizione, e nelladi oggi sono stati assegnati gli ultimi due pass per i quarti di finale. Anche oggi le squadre, provenienti da ogni angolo del pianeta, scenderanno nella Landa degli Evocatori per darsi battaglia e decretare il miglior team al mondo. Senza tergiversare ulteriormente, passiamo a vedere quali sono stati idel ...

Mondiali di LOL, edizione 2020: tutti i risultati della ottava giornata di gironi, DRX e Top Esports avanzano ai quarti di finale.

Mondiali di LOL, edizione 2020: tutti i risultati della settima giornata di gironi, passano Gen.G e Fnatic, torneo deludente per i TSM.

