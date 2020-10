Mondiale Rally - Doppietta Hyundai al Rally Italia Sardegna

Leggi su quattroruote

(Di domenica 11 ottobre 2020)dellaal, sesta prova del2020. Dani Sordo ha vinto, tenendo a bada Thierry Neuville e Sébastien Ogier, entrambi in lotta per il titolo iridato. Un finale in volata, che ha visto i primi tre separati da 6,1 secondi: il margine più piccolo registrato nella storia del campionato.Terzo successo in carriera per Sordo. Quello dellaè stato il secondo evento di questo strano 2020 in cui Sordo si è potuto mettere al volante della sua i20 Coupé. Nonostante la tanta pressione che gli hanno messo i suoi rivali, lo spagnolo è riuscito a gestire il suo vantaggio e andare a vincere. Neuville e Ogier, nelle ultime quattro tappe ...