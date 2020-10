Modric avvisa il Real Madrid | “Potrei cercare nuove sfide”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 11 ottobre 2020) C’è anche l’ex pallone d’oro, Luka, tra coloro che a giugno si libereranno a parametro zero. Il fantasista croato del, che nonostante i suoi 35 anni, potrebbe rappresentare ancora un’occasione di mercato per diverse squadre, dal ritiro della Croazia, manda in tal senso un messaggio molto chiaro al suo club: “Se posso essere importante per il club resto, altrimenti andrò in cerca disfide”.potrebbe salutare ilma non il calcio giocato: “Ovviamente mi piacerebbe restare ancora alma sono anche consapevole della mia età e ilha tutto il diritto dii migliori giocatori ...