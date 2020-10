Misure anti covid: mascherine per chi fa attività motoria all’aperto (Di domenica 11 ottobre 2020) Dal Viminale nuove informazioni circa le disposizioni anti covid da adottare. Le novità sull’utilizzo delle mascherine. Oggi si è tenuta la riunione del comitato tecnico scientifico circa le Misure da adottare concretamente in questa fase così complicata. Per domani, invece, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha convocato le Regioni e gli enti … L'articolo Misure anti covid: mascherine per chi fa attività motoria all’aperto è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 11 ottobre 2020) Dal Viminale nuove informazioni circa le disposizionida adottare. Le novità sull’utilizzo delle. Oggi si è tenuta la riunione del comitato tecnico scientifico circa leda adottare concretamente in questa fase così complicata. Per domani, invece, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha convocato le Regioni e gli enti … L'articoloper chi fa attivitàall’aperto è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Agenzia_Italia : In arrivo le nuove misure anti Covid, stretta su movida e feste private - StefanoFassina : Anche basta deliri autonomistici e ‘fai da te regionale’ su misure anti #COVID19 Caro @zaiapresidente l’art 117, le… - Agenzia_Ansa : #Mascherine obbligatorie anche all'aperto, chiusure anticipate dei locali e feste private a numero ridotto: queste… - savarese46 : Misure anti-Covid, il Viminale: 'Mascherina obbligatoria anche per chi fa attività motoria all'aperto'. Ecco che co… - GianniTacchini : RT @petergomezblog: Misure anti-#Covid, terminato il vertice tra Speranza e #Cts: ok alla quarantena di 10 giorni e a un solo tampone di co… -