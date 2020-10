Misure anti-Covid, il Viminale: “Mascherina obbligatoria anche per chi fa attività motoria all’aperto”. Ecco che cosa vuol dire (Di domenica 11 ottobre 2020) L’obbligo di indossare la mascherina all’aperto vale anche per chi fa attività motoria, ma non se si sta facendo sport. La precisazione arriva da una circolare del Viminale rivolta ai prefetti per spiegare le Misure adottate con l’ultimo decreto legge approvato dal governo il 7 ottobre scorso. Nel documento firmato nella serata di sabato dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi si legge che la disposizione che prevede l’uso della mascherina “esenta dall’obbligo di utilizzo solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione”. Una frase che ha creato confusione: i runner devono indossare la mascherina? “Sostenere che si debba usare la mascherina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) L’obbligo di indossare la mascherina all’aperto valeper chi fa attività, ma non se si sta facendo sport. La precisazione arriva da una circolare delrivolta ai prefetti per spiegare leadottate con l’ultimo decreto legge approvato dal governo il 7 ottobre scorso. Nel documento firmato nella serata di sabato dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi si legge che la disposizione che prevede l’uso della mascherina “esenta dall’obbligo di utilizzo solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione”. Una frase che ha creato confusione: i runner devono indossare la mascherina? “Sostenere che si debba usare la mascherina ...

