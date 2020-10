Mika, su Sky lo speciale I Love Beirut: lo show del cantante in prima serata (Di domenica 11 ottobre 2020) Dallo scorso quattro agosto a oggi, Mika non ha mai nascosto di voler utilizzare la propria immagine pubblica e il proprio peso nella tv italiana, per sostenere la causa della ricostruzione di Beirut. Proprio nelle settimane di preparazione all’attesissimo ritorno ad X Factor, la città libanese fu distrutta dalla catastrofica esplosione nell’area portuale; un disastro non ancora chiarito, per il quale il cantante ha deciso di attivarsi in ottica di raccolta fondi. Ecco dunque, dopo due mesi di lavori, I Love Beirut: il personale contributo dell’artista alla causa. Da Laura Pausini a Kilye Minogue, Mika presenterà in diretta da Firenze il suo show di beneficenza per Beirut: lo speciale su Sky Uno Lo ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 11 ottobre 2020) Dallo scorso quattro agosto a oggi,non ha mai nascosto di voler utilizzare la propria immagine pubblica e il proprio peso nella tv italiana, per sostenere la causa della ricostruzione di. Proprio nelle settimane di preparazione all’attesissimo ritorno ad X Factor, la città libanese fu distrutta dalla catastrofica esplosione nell’area portuale; un disastro non ancora chiarito, per il quale ilha deciso di attivarsi in ottica di raccolta fondi. Ecco dunque, dopo due mesi di lavori, I: il personale contributo dell’artista alla causa. Da Laura Pausini a Kilye Minogue,presenterà in diretta da Firenze il suodi beneficenza per: losu Sky Uno Lo ...

