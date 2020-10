Migranti, la Gran Bretagna valuta le reti in acqua per fermare il flusso (Di domenica 11 ottobre 2020) MiGranti, nuova drastica soluzione ipotizzata dalla Gran Bretagna per porre fine alle tratte illegali nella Manica. Si pensa alle reti in acqua: ecco di cosa si tratta. reti per fermare i MiGranti irregolari via mare. E’ questa la nuova idea che prende corpo in Gran Bretagna. Secondo quanto riportano i tabloid di oggi, il leader … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di domenica 11 ottobre 2020), nuova drastica soluzione ipotizzata dallaper porre fine alle tratte illegali nella Manica. Si pensa allein: ecco di cosa si tratta.perirregolari via mare. E’ questa la nuova idea che prende corpo in. Secondo quanto riportano i tabloid di oggi, il leader … L'articolo proviene da .

xenonian1 : RT @AMOREGRANDEE: Ogni clandestino in ingresso in #Italia fa' vivere peggio sicuramente tanti ITALIANI ! Più CLANDESTINI = + DEGRADO + IN… - GHERARDIMAURO1 : RT @AMOREGRANDEE: Ogni clandestino in ingresso in #Italia fa' vivere peggio sicuramente tanti ITALIANI ! Più CLANDESTINI = + DEGRADO + IN… - AMOREGRANDEE : Ogni clandestino in ingresso in #Italia fa' vivere peggio sicuramente tanti ITALIANI ! Più CLANDESTINI = + DEGRADO… - Lopinionista : Migranti, la Gran Bretagna pensa alle reti per fermarli in mare - StefaniaFalone : Migranti, in Gran Bretagna reti anti-sbarchi per i clandestini dalla Manica -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Gran Migranti, in Gran Bretagna reti anti-sbarchi per i clandestini dalla Manica Il Messaggero Altri sbarchi a Lampedusa: giunti oltre 700 migranti

Altri 14 barchini per un totale di 263 tunisini sono arrivati a Lampedusa da mezzanotte fino a mezzogiorno di domenica. Dopo la raffica di sbarchi di ieri, 15 imbarcazioni con complessivi 433 migranti ...

Migranti, la Gran Bretagna pensa alle reti per fermarli in mare

LONDRA - Le autorità della Gran Bretagna potrebbero presto ricorre alle reti per cercare di fermare il crescente flusso di migranti illegali che cercano ...

Altri 14 barchini per un totale di 263 tunisini sono arrivati a Lampedusa da mezzanotte fino a mezzogiorno di domenica. Dopo la raffica di sbarchi di ieri, 15 imbarcazioni con complessivi 433 migranti ...LONDRA - Le autorità della Gran Bretagna potrebbero presto ricorre alle reti per cercare di fermare il crescente flusso di migranti illegali che cercano ...