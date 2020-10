Michele Morrone rivela sul suo passato :”Sono stato molto male e ho corso dei pericoli..” (Di domenica 11 ottobre 2020) Nell’ultima puntata di Verissimo sono stati ospiti molti personaggi del momento. Dal sex symbol turco, Can Yaman, a quello italiano, Michele Morrone. Proprio quest’ultimo, durante la sua intervista, si è lasciato andare a racconti del suo passato. Infatti, l’attore di 365 non ha avuto un’adolescenza facile a causa della prematura perdita del padre. Vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato. Michele Morrone parla del doloroso lutto che le ha cambiato la vita Michele Morrone con il nuovo film uscito in esclusiva su Netflix, 365, ha raggiunto l’apice del suo successo. Ma non solo, perché è anche considerato un sex symbol dal pubblico femminile. Eppure, anche se la sua sembra una vita perfetta, in ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 11 ottobre 2020) Nell’ultima puntata di Verissimo sono stati ospiti molti personaggi del momento. Dal sex symbol turco, Can Yaman, a quello italiano,. Proprio quest’ultimo, durante la sua intervista, si è lasciato andare a racconti del suo. Infatti, l’attore di 365 non ha avuto un’adolescenza facile a causa della prematura perdita del padre. Vediamo nel dettaglio cosa hato.parla del doloroso lutto che le ha cambiato la vitacon il nuovo film uscito in esclusiva su Netflix, 365, ha raggiunto l’apice del suo successo. Ma non solo, perché è anche considerato un sex symbol dal pubblico femminile. Eppure, anche se la sua sembra una vita perfetta, in ...

