Meteo Italia nel lungo periodo: super AUTUNNO, spesso con cattivo MALTEMPO (Di domenica 11 ottobre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI In pochi, probabilmente, avrebbero scommesso su un mese di Ottobre così vivace. Diciamo su un mese di Ottobre così autunnale, perché dopo l'ondata di MALTEMPO dello scorso fine settimana – drammatica tra Piemonte e Liguria – ci apprestiamo ad affrontare un nuovo cambiamento. L'irruzione artica è ampiamente confermata, irruzione che gettandosi a capofitto sul Mediterraneo provocherà un approfondimento ciclonico foriero ovviamente di MALTEMPO. MALTEMPO che porterà violente precipitazioni in alcune zone d'Italia, ma ciò che è importante evidenziare è che l'ampia lacuna barica che andrà a strutturarsi tra l'Italia e l'Europa ...

