Meteo, freddo e neve sulle Alpi: le immagini dello Stelvio imbiancato a 11 giorni dal passaggio del Giro d'Italia [GALLERY] (Di domenica 11 ottobre 2020) Mentre i ciclisti sono impegnati nella dura tappa di montagna da San Salvo a Roccaraso, arrivano dalle Alpi della spettacolari immagini. Ad 11 giorni dal passaggio del Giro d'Italia, lo Stelvio è completamente innevato, con almeno 20 cm di neve. Per le fantastiche condizioni Meteorologiche è stato chiuso il versante altoatesino per raggiungere il passo dello Stelvio. Tra poco più di 10 giorni l'arrivo del Giro d'Italia sullo Stelvio e le condizioni potrebbero farsi davvero dure per i ciclisti della Corsa Rosa, che si troverebbero ad affrontare una tappa in condizioni climatiche e Meteorologiche ...

