METEO 7 Giorni: l’Autunno si tramuta d’Inverno sui monti con la neve. Temporali, piogge, vento ovunque (Di domenica 11 ottobre 2020) METEO SINO AL 16 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE La perturbazione dal Nord Europa inizia a sfondare sull’Italia a partire dalle regioni settentrionali, ponendo fine al dominio dell’alta pressione che si era affermato negli ultimi Giorni. La parentesi anticiclonica è riuscita a garantire una fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, una specie di mini ottobrata con anche le temperature risalite fino a picchi di 26-27 gradi. Ora però cambia tutto, con l’anticiclone che batte già in ritirata e il peggioramento che inizia a entrare in azione, innescato dall’affondo di una saccatura da nord che punta direttamente il Mediterraneo Centro-Occidentale, con lo sviluppo di un sistema perturbato ben organizzato che tende ad intensificarsi, per via di contrasti termici esplosivi. La perturbazione, ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 11 ottobre 2020)SINO AL 16 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE La perturbazione dal Nord Europa inizia a sfondare sull’Italia a partire dalle regioni settentrionali, ponendo fine al dominio dell’alta pressione che si era affermato negli ultimi. La parentesi anticiclonica è riuscita a garantire una fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, una specie di mini ottobrata con anche le temperature risalite fino a picchi di 26-27 gradi. Ora però cambia tutto, con l’anticiclone che batte già in ritirata e il peggioramento che inizia a entrare in azione, innescato dall’affondo di una saccatura da nord che punta direttamente il Mediterraneo Centro-Occidentale, con lo sviluppo di un sistema perturbato ben organizzato che tende ad intensificarsi, per via di contrasti termici esplosivi. La perturbazione, ...

