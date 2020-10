Mercata Juve | nuova scambio con il Barcellona | c’è Bernardeschi

Leggi su tuttojuve24

(Di domenica 11 ottobre 2020) Tutte le strade portano a…. Il calciomercato dellantus sarebbe infatti sempre più indirizzato verso la città catalana, terra di ghiotte occasioni a livello calcistico. Questo intenso rapporto sarebbe iniziato con il remunerativotra Arthur e Pjanic, i quali sarebbe stati messi a bilancio rispettivamente per 72 e 60 milioni di euro. Dopodiché i bianconeri si sarebbe fiondati su Luis Suarez. Il corteggiamento al Pistolero sarebbe stato assai avvolgente, ma fallimentare. Oltre al caos mediatico scoppiato in seguito ai presunti illeciti riguardanti l’esame di italiano svolto a Perugia, l’uruguayano è approdato all’Atletico Madrid, salutando il sogno bianconero. Ora la Vecchia Signora avrebbemente riaperto una pista con gli spagnoli per un ...