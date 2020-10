Maxi focolaio covid alla festa di matrimonio: il sindaco chiude scuole, parchi e circoli anziani nel Napoletano (Di domenica 11 ottobre 2020) Una grande festa nuziale ha fatto esplodere un focolaio a Monte di Procida, Napoli, , il più piccolo dei comuni flegrei con poco più di diecimila abitanti. Negli ultimi due giorni sono stati 13 i casi ... Leggi su leggo (Di domenica 11 ottobre 2020) Una grandenuziale ha fatto esplodere una Monte di Procida, Napoli, , il più piccolo dei comuni flegrei con poco più di diecimila abitanti. Negli ultimi due giorni sono stati 13 i casi ...

Alcuni abitanti del piccolo comune napoletano hanno denunciato i sintomi del virus dopo una festa di matrimonio con 200 invitati: 13 invitati sono già stati registrati positivi al test. Il sindaco Giu ...

Focolaio di Alzano e Nembro. L’inchiesta dei pm di Milano. Attesa in 6 mesi la relazione di Crisanti

Ci vorranno altri sei mesi per avere l’attesa consulenza del virologo Andrea Crisanti (nella foto) che dovrà far luce sulla gestione del coronavirus in Lombardia. Come chiesto dal direttore del labora ...

